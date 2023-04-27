Advertisement

أخبار عاجلة

نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك: أسواق النفط متوازنة و لا نرى نقصا في معروض السوق بعد تخفيضات أوبك+

Lebanon 24
27-04-2023 | 02:39
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وكالة الطاقة الدولية: تخفيضات "أوبك+" تُثير خطر تفاقم اضطراب السوق ورفع أسعار النفط
lebanon 24
27/04/2023 13:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي: احتمال نشوب حرب نووية ليس قائما فحسب بل آخذ في الازدياد
lebanon 24
27/04/2023 13:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
منسق الاتصالات الاستراتيجية في البيت الأبيض: سننتظر لنقيم تأثير خفض أوبك بلس الإنتاج على أسواق النفط (الجزيرة)
lebanon 24
27/04/2023 13:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس الوزراء العراقي ورئيس حكومة إقليم كردستان يعلنان التوصل لاتفاق بشأن تصدير النفط
lebanon 24
27/04/2023 13:09:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:54 | 2023-04-27
05:47 | 2023-04-27
05:46 | 2023-04-27
05:25 | 2023-04-27
05:06 | 2023-04-27
04:28 | 2023-04-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website