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بغداد تعلن أن طائرتين مخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى مطار بورتسودان

Lebanon 24
27-04-2023 | 03:23
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