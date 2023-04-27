وزير الخارجية عبدالله بوحبيب مستقبلاً نظيره الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: أرحب به مرة ثانية وثالثة ورابعة على أمل أن نلتقي مرة أخرى إما في بيروت أو في طهران

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