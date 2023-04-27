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عبداللهيان: ناقشنا بمواضيع اخرى ومنها الإتفاق الايراني السعودي وآخر التطورات في أوكرانيا وأفغانستان والسودان وليبيا

Lebanon 24
27-04-2023 | 04:28
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