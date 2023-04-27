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الجيش السوداني: الوضع في بعض مناطق الخرطوم معقد بسبب احتشاد مجموعات الدعم السريع بها

Lebanon 24
27-04-2023 | 06:19
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