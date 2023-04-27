وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان خلال لقاء مع كتل نيابية في السفارة الإيرانية: الحل الرئاسي يجب أن يكون لبنانيا اولا وأستغرب الخوف من العقوبات جراء تقديم إيران لمعامل الكهرباء

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