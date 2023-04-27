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وزير المهجرين عصام شرف الدين لـmtv: تغييبي بالأمس عن اجتماع السراي الحكومي حول النازحين هو بسبب مذكرة التفاهم التي توصّلت إليها مع الجانب السوري حول النزوح والتي استكملتها بزيارة سوريا

Lebanon 24
27-04-2023 | 14:45
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