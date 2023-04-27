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مجلس الأمن الدولي يدعو حركة طالبان إلى التراجع بسرعة عن القيود التي فرضتها على النساء

Lebanon 24
27-04-2023 | 17:41
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