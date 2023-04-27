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بيان لجيش بوركينافاسو: مقتل 33 جندياً في هجوم شنّه مسلحون شرقي البلاد

Lebanon 24
27-04-2023 | 19:16
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