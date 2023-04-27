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مايك بنس أدلى بشهادته أمام هيئة محلفين كبرى تحقّق في مزاعم جهود ترمب لإلغاء نتائج انتخابات ٢٠٢٠ (واشنطن بوست)

Lebanon 24
27-04-2023 | 19:29
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