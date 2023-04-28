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أخبار عاجلة
مسؤولون أوكرانيون: خمسة قتلى في هجوم صاروخي وبطائرات روسية مسيرة على وسط أوكرانيا
Lebanon 24
28-04-2023
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01:41
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