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النائب وضاح صادق من أمام المجلس الدستوري بعد تقديم الطعن في قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية: البلديات يمكن ان تكون الملجأ لحل الازمات على المستويات المعيشية والاجتماعية

Lebanon 24
28-04-2023 | 02:51
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