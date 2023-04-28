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الدفاع التركية: تعرض طائرة إجلاء تركية لإطلاق نار بمطار وداي سيدنا في الخرطوم ولا إصابات

Lebanon 24
28-04-2023 | 03:51
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