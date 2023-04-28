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وزير الدفاع الروسي: موسكو تعزز الجاهزية القتالية في قواعدها في آسيا الوسطى لمواجهة الولايات المتحدة

Lebanon 24
28-04-2023 | 05:10
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