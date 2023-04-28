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المتحدثة باسم المفوضية الأممية للاجئين لـ"الجزيرة": هناك ما بين 10 و20 ألف لاجئ قطعوا الحدود السودانية إلى تشاد
Lebanon 24
28-04-2023
|
10:45
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