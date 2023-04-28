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مريضة في مستشفى الجامعة الاميركية بحاجة ماسة إلى دم من فئة AB+، للتبرع الرجاء الاتصال على الرقم 03069780
Lebanon 24
28-04-2023
|
11:09
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مريضة بحاجة للتبرع بكريات دم بيضاء في مستشفى الجامعة الاميركية. يرجى المساعدة قبل الساعة 4 بعد الظهر. وسيتم حقن المتبرع بابرة مناعة مساء تحت الجلد تشبه ابرة الانسولين. 03069780 او 03769543
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