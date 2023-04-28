عبد اللهيان: ندعم انتخاب رئيس جديد للجمهورية كما التوافق والانسجام بين اللبنانيين ونشجع استكمال العملية السياسية من خلال التوصيات التي نعطيها بشكل أخويّ لأصدقائنا في لبنان

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