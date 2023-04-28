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القوات المسلحة السودانية عن البرهان: المتمردون يتخذون المواطنين دروعا بشرية ويتمركزون داخل الأحياء السكنية (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:56
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