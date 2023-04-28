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وزير خارجية إيران: فتح السفارتين في السعودية وإيران في غضون أيام (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
28-04-2023 | 11:59
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