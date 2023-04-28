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حميدتي: أكدت لوزير خارجية تركيا التزامنا بالهدنة في السودان رغم عدم التزام الطرف الآخر (الشرق)
Lebanon 24
28-04-2023
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14:03
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