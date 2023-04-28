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قوات الدعم السريع: نجدد التزامنا بالهدنة لفتح ممرات آمنة للمواطنين ولتسهيل إجلاء الرعايا الأجانب (الجزيرة)

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:24
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