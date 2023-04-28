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الخارجية المصرية: تم إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن (الشرق)

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:25
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