17
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
17
o
جبيل
8
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
18
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الخارجية المصرية: تم إجلاء 6399 مواطنا مصريا من السودان حتى الآن (الشرق)
Lebanon 24
28-04-2023
|
16:25
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية المصرية: أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان برا وجوا 2679 مواطنا (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية المصرية: أعداد المواطنين المصريين الذين تم إجلاؤهم من السودان برا وجوا 2679 مواطنا (الشرق)
29/04/2023 00:21:02
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية المصرية: إرجاء اللقاء الذي كان مقررا بين شكري مع السفير السوداني (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية المصرية: إرجاء اللقاء الذي كان مقررا بين شكري مع السفير السوداني (الشرق)
29/04/2023 00:21:02
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
وزارة الخارجية المصرية: استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ مع السودان حتى الآن
Lebanon 24
وزارة الخارجية المصرية: استقبال 16 ألف شخص من غير المصريين عبر المنافذ مع السودان حتى الآن
29/04/2023 00:21:02
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية السورية: نشكر السعودية والأردن والجزائر وروسيا لجهودها في إجلاء رعايانا من السودان (الشرق)
Lebanon 24
الخارجية السورية: نشكر السعودية والأردن والجزائر وروسيا لجهودها في إجلاء رعايانا من السودان (الشرق)
29/04/2023 00:21:02
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
Lebanon 24
بفستان ضيق.. ميريام كلينك "تتمشى" في شوارع بيروت شاهدوا ردة فعل المارة لدى رؤيتها
03:45 | 2023-04-28
28/04/2023 03:45:19
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
Lebanon 24
حادثة خطف تهزّ طرابلس... هذه تفاصيلها
09:05 | 2023-04-28
28/04/2023 09:05:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
Lebanon 24
ظهر اليوم... ذهبت إلى حارة حريك لإحضار أولادها من المدرسة وهذا ما حصل معها! (فيديو)
09:37 | 2023-04-28
28/04/2023 09:37:36
Lebanon 24
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
Lebanon 24
المفاجأة بعمره... شعبة المعلومات أوقفت المتسبب بمقتل المواطن فارس بيطار
05:52 | 2023-04-28
28/04/2023 05:52:10
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهرت كالحوريات.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل من جديد بلقطة حميمة مع خطيبها شاهدوا الصور
Lebanon 24
ظهرت كالحوريات.. نادين نسيب نجيم تُثير الجدل من جديد بلقطة حميمة مع خطيبها شاهدوا الصور
01:47 | 2023-04-28
28/04/2023 01:47:37
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
17:08 | 2023-04-28
المستشار السياسي لحميدتي لـ"العربية": البرهان فشل في تنفيذ وقف النار خلال 5 هدن
17:08 | 2023-04-28
حميدتي لـ BBC: مستعد لإجراء مفاوضات مع البرهان شرط وقف إطلاق النار
16:52 | 2023-04-28
قوات الدعم السريع: سيطرنا على 90% من ولاية الخرطوم وجميع المنافذ المؤدية إلى داخل الولاية مؤمنة تمامًا (سكاي نيوز عربية)
16:49 | 2023-04-28
الخارجية المصرية: إرجاء اللقاء الذي كان مقررا بين شكري مع السفير السوداني (الشرق)
16:48 | 2023-04-28
حميدتي لهيئة الإذاعة البريطانية: لم نطلق الرصاصة الأولى بل اتفقنا على التوقيع على الاتفاقية النهائية (الشرق)
16:47 | 2023-04-28
حميدتي لهيئة الإذاعة البريطانية: فوجئنا بأن البلد مغلق وبدأوا في إطلاق النار علينا (الشرق)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
29/04/2023 00:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact