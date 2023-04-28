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حميدتي لهيئة الإذاعة البريطانية: فوجئنا بأن البلد مغلق وبدأوا في إطلاق النار علينا (الشرق)

Lebanon 24
28-04-2023 | 16:47
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