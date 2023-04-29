التحكم المروري: جريح نتيجة تصادم بين شاحنة وسيارة على اوتوستراد كازينو لبنان باتجاه جونيه سبب بازدحام مروري في المحلة وتتم المعالجة من قبل دراج مفرزة سير جونيه

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