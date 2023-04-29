Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش السوداني: نعمل على تهيئة الظروف المناسبة لتتمكن الشرطة وبقية أجهزة الدولة من استئناف عملها

Lebanon 24
29-04-2023 | 04:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش السوداني: ما جرى إحباطه كان محاولة فاشلة للاستيلاء على الحكم واختطاف الدولة لصالح شخص واحد
lebanon 24
29/04/2023 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني يؤكد أن عمر البشير لا يزال محتجزا في مستشفى عسكري تحت حراسة الشرطة القضائية
lebanon 24
29/04/2023 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش السوداني: سنعمل على تكثيف تأمين السفارات بسبب استهداف الدعم السريع لها
lebanon 24
29/04/2023 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر في الجيش السوداني للجزيرة: سنعمل على استعادة مطار مروي من يد مليشيا الدعم السريع
lebanon 24
29/04/2023 13:03:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:52 | 2023-04-29
05:51 | 2023-04-29
05:51 | 2023-04-29
05:37 | 2023-04-29
05:17 | 2023-04-29
05:16 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website