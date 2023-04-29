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الرئيس الإيراني: وجود القوات الأميركية بالمنطقة يضر بنمو دول المنطقة واستقراراها

Lebanon 24
29-04-2023 | 05:17
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