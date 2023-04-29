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الخارجية السعودية: أجلينا من السودان منذ بدء الاشتباكات 4738 شخصاً من رعايا 96 دولة

Lebanon 24
29-04-2023 | 05:51
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