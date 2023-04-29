Advertisement

أخبار عاجلة

تسرب لمادة المازوت على طريق عام الخردلي لذا يرجى من السائقين توخي الحذر أثناء القيادة حفاظاً على سلامتكم

Lebanon 24
29-04-2023 | 07:37
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
للتخلص من العطس أثناء القيادة.. إليكم أفضل طريقة
lebanon 24
29/04/2023 21:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
طريقة صنع جبن البارميزان من هذه المادة تُثير جدلاً.. هكذا يتم استخراجها
lebanon 24
29/04/2023 21:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض يحث الأميركيين على توخي الحذر في السودان (الشرق)
lebanon 24
29/04/2023 21:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تعرّض لوعكة صحيّة... وفاة شاب على الطريق أثناء قيادته دراجة ناريّة
lebanon 24
29/04/2023 21:12:56 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:53 | 2023-04-29
13:14 | 2023-04-29
13:12 | 2023-04-29
12:54 | 2023-04-29
12:22 | 2023-04-29
12:21 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website