Advertisement

أخبار عاجلة

"الشرق": الجيش السوداني يحدد اللواء ركن أبوبكر فقيري ممثلا عنه للتفاوض

Lebanon 24
29-04-2023 | 08:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الجيش السوداني لـ"الشرق": مستعدون لتجديد وقف إطلاق النار متى تطلب الأمر ذلك
lebanon 24
29/04/2023 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر في الجيش السوداني لـ "الحدث": أعداد كبيرة من عناصر الدعم السريع سلمت أنفسها للجيش في الساعات الماضية
lebanon 24
29/04/2023 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: سلمنا منظمة الصحة مذكرة حول "تعدي" الدعم السريع على 12 مستشفى بالخرطوم (الشرق)
lebanon 24
29/04/2023 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
مصدر بالجيش السوداني ل"الجزيرة": سيطرنا على سيارات للدعم السريع بأم درمان كلها بلا وقود وأدلة على فقدانهم التموين
lebanon 24
29/04/2023 21:13:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
13:53 | 2023-04-29
13:14 | 2023-04-29
13:12 | 2023-04-29
12:54 | 2023-04-29
12:22 | 2023-04-29
12:21 | 2023-04-29
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website