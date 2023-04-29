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أنظمة الدفاع الجوي الروسية تسقط طائرة مسيرة أميركية الصنع في منطقة إنرجودار جنوب أوكرانيا (روسيا اليوم)

Lebanon 24
29-04-2023 | 13:14
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