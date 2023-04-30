Advertisement

أخبار عاجلة

5 طائرات إجلاء غادرت مطار بورتسودان منذ صباح اليوم (العربية)

Lebanon 24
30-04-2023 | 05:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحكومة البريطانية تعلن عن رحلة إجلاء استثنائية في أول أيار لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة بورتسودان (الشرق)
lebanon 24
30/04/2023 18:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
سفينة إجلاء سعودية وأخرى أميركية ستصلان ميناء بورتسودان خلال ساعات (العربية)
lebanon 24
30/04/2023 18:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
بغداد تعلن أن طائرتين مخصصتين لإجلاء الجالية العراقية من السودان وصلتا إلى مطار بورتسودان
lebanon 24
30/04/2023 18:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
مسؤولون أميركيون لبوليتكو: سيتم إرسال وفد قنصلي إلى بورتسودان لإجلاء الأميركيين (العربية)
lebanon 24
30/04/2023 18:41:05 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:19 | 2023-04-30
11:00 | 2023-04-30
10:53 | 2023-04-30
10:49 | 2023-04-30
10:49 | 2023-04-30
10:40 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website