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باسيل: التيار لا يستبعد احدا ويستوعب الجميع وباله طويل وحكمته كبيرة ولكن من قرّر استبعاد نفسه بإرادته فهذا قراره ومسؤوليّته

Lebanon 24
30-04-2023 | 06:06
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