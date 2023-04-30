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باسيل: نريد رئيس جمهورية يمثّل الشراكة الفعلية بالحكم و"رئيس قوي ومش ضعيف" .. قوي بشخصه والأهم قوي بدعم الناس له والكتل النيابية الممثلة

Lebanon 24
30-04-2023 | 06:16
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