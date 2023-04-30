19
o
بيروت
20
o
طرابلس
24
o
صور
18
o
جبيل
11
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
20
o
بشري
19
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الرئيس الإيراني يعتزم زيارة سوريا الأربعاء المقبل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
30-04-2023
|
06:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية التركي: وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا قد يجتمعون في موسكو في أيار المقبل (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
وزير الخارجية التركي: وزراء خارجية إيران وروسيا وسوريا وتركيا قد يجتمعون في موسكو في أيار المقبل (سكاي نيوز عربية)
30/04/2023 18:41:58
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد يصل إلى القاهرة في زيارة رسمية والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه (سكاي نيوز عربية)
30/04/2023 18:41:58
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الرئيس الإيراني للإفراج عن عامل إغاثة (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
رئيس الوزراء البلجيكي يدعو الرئيس الإيراني للإفراج عن عامل إغاثة (سكاي نيوز عربية)
30/04/2023 18:41:58
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: التحالف مع كوريا الجنوبية صلب ويشكل ردعا قويا ضد تهديدات كوريا الشمالية (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الرئيس الأميركي: التحالف مع كوريا الجنوبية صلب ويشكل ردعا قويا ضد تهديدات كوريا الشمالية (سكاي نيوز عربية)
30/04/2023 18:41:58
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
Lebanon 24
ترقبوا.. هكذا ستُصبح تكلفة "الإشتراك" مطلع أيّار
13:18 | 2023-04-29
29/04/2023 01:18:33
Lebanon 24
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
Lebanon 24
صورٌ من البقاع.. شاهدوا ماذا فعل "البرق" بألواح الطاقة الشمسية
13:39 | 2023-04-29
29/04/2023 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
اعتباراً من أول أيار.. هذه السلع سيزداد سعرها في لبنان (فيديو)
16:01 | 2023-04-29
29/04/2023 04:01:08
Lebanon 24
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
Lebanon 24
آخر خبر.. هل توقّف العمل بتعميم "صيرفة"؟
13:51 | 2023-04-29
29/04/2023 01:51:22
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
11:19 | 2023-04-30
سلطة الطيران المدني السودانية: تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 13 أيار باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية و إجلاء الرعايا الأجانب
11:00 | 2023-04-30
البنك المركزي في السودان: نبذل جهودا من أجل عودة جميع الخدمات المصرفية بشكل طبيعي في أقرب وقت
10:53 | 2023-04-30
رويترز: سفينة تابعة للبحرية الأميركية ترسو في بورتسودان للمساعدة في إجلاء أمريكيين من السودان (الجزيرة)
10:49 | 2023-04-30
الخارجية البريطانية: إجمالي عدد من تم إجلاؤهم جوا من السودان وصل إلى 2122 (العربية)
10:49 | 2023-04-30
الحكومة البريطانية تعلن عن رحلة إجلاء استثنائية في أول أيار لمساعدة الرعايا البريطانيين على مغادرة بورتسودان (الشرق)
10:40 | 2023-04-30
لندن تتعهد بتقديم "دعم مستمر" للبريطانيين الذين ما زالوا في السودان بعد توقفها عن الإجلاء الجوي (سكاي نيوز عربية)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
30/04/2023 18:41:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact