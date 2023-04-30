Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس الجمهورية السابق ميشال عون من جزين: لن أخجل بتسمية أوروبا بأن غالبية دولها تعمل على ابقاء النازحين السوريين في لبنان

Lebanon 24
30-04-2023 | 06:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: منذ نهاية ولاية رئيس الجمهورية السابق ميشال عون وأنا أجاهد مع ثلة من الوزراء والجيش والقوى الأمنية كافة والجنود المجهولين من الموظفين في الإدارت العامة للحفاظ على هيكل الدولة اللبنانية التي إذا ما انهارت يصبح صعبًا جدًا إعاد
lebanon 24
30/04/2023 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بعدما ظهر في فيديو يحرض فيه النازحين السوريين على اللبنانيين.. الخارجية تتحرك!
lebanon 24
30/04/2023 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنجية : أنا لست مستعداً للتآمر على لبنان من أجل سوريا بل سأتآمر على سوريا من أجل لبنان ولا يمكن أن أقبل ببقاء النازحين إذا لم يوافق الرئيس الأسد على عودتهم رغم أنه يقبل بذلك
lebanon 24
30/04/2023 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"الجديد": في لبنان ليس هناك قانون يفرض على أي شخص مطروح للرئاسة بأن يترشح أو لا يترشح لرئاسة الجمهورية
lebanon 24
30/04/2023 18:42:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:19 | 2023-04-30
11:00 | 2023-04-30
10:53 | 2023-04-30
10:49 | 2023-04-30
10:49 | 2023-04-30
10:40 | 2023-04-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website