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قوات الدعم السريع: استجابة لنداءات دولية وإقليمية ومحلية نعلن تمديد الهدنة 72 ساعة اعتبارا من منتصف هذه الليلة (الجزيرة)

Lebanon 24
30-04-2023 | 10:25
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