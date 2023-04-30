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سلطة الطيران المدني السودانية: تمديد إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 13 أيار باستثناء رحلات المساعدات الإنسانية و إجلاء الرعايا الأجانب

Lebanon 24
30-04-2023 | 11:19
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