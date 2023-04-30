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لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني: الاستعدادات جارية لإعادة فتح وتفعيل سفارتي إيران والسعودية

Lebanon 24
30-04-2023 | 13:02
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