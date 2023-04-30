16
o
بيروت
17
o
طرابلس
22
o
صور
15
o
جبيل
3
o
صيدا
16
o
جونية
7
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
17
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
وائل أبو فاعور: لانتخاب رئيس جامع ووفاقي وللأسف "نحنا مفكرين انو الدول ما عندا شغلة ولا عملة إلا لبنان" وهناك أنانية وعدم شعور بالمسؤولية (الجديد)
Lebanon 24
30-04-2023
|
15:29
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: نحنا أبناء السماء وما حدا فيه ياخدنا على جهنّم نحنا أبناء الحياة نحنا أبناء الرجا خلاصنا بإيدنا مش بإيد الدول الكبرى
Lebanon 24
رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع: نحنا أبناء السماء وما حدا فيه ياخدنا على جهنّم نحنا أبناء الحياة نحنا أبناء الرجا خلاصنا بإيدنا مش بإيد الدول الكبرى
01/05/2023 01:33:11
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"الجديد": في لبنان ليس هناك قانون يفرض على أي شخص مطروح للرئاسة بأن يترشح أو لا يترشح لرئاسة الجمهورية
Lebanon 24
رئيس تيار المردة سليمان فرنجية لـ"الجديد": في لبنان ليس هناك قانون يفرض على أي شخص مطروح للرئاسة بأن يترشح أو لا يترشح لرئاسة الجمهورية
01/05/2023 01:33:11
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر قناة "الجديد": عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لم تحسم بعد كذلك مشاركتها في القمة العربية
Lebanon 24
أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عبر قناة "الجديد": عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية لم تحسم بعد كذلك مشاركتها في القمة العربية
01/05/2023 01:33:11
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: عودة سوريا لجامعة الدول العربية "تكهنات"
Lebanon 24
رئيس وزراء قطر: عودة سوريا لجامعة الدول العربية "تكهنات"
01/05/2023 01:33:11
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
Lebanon 24
أصيب بارتجاج في المخ.. ممثل لبناني يتعرّض للضرب أمام زوجته في البترون (صور)
02:15 | 2023-04-30
30/04/2023 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بفستان فوسفوري قصير.. هيفا وهبي تلعب البلياردو شاهدوا الصور
Lebanon 24
بفستان فوسفوري قصير.. هيفا وهبي تلعب البلياردو شاهدوا الصور
03:23 | 2023-04-30
30/04/2023 03:23:30
Lebanon 24
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
Lebanon 24
في لبنان.. تهافتٌ على شراء سلعة "لا تخطر في البال" وسعرها بالدولار
15:38 | 2023-04-30
30/04/2023 03:38:52
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
Lebanon 24
ماذا يجري داخل قناة "الجديد"؟
15:17 | 2023-04-30
30/04/2023 03:17:25
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار لن يتخطى الـ100 الف ليرة... هذا ما ينتظرنا خلال فصل الصيف!
Lebanon 24
الدولار لن يتخطى الـ100 الف ليرة... هذا ما ينتظرنا خلال فصل الصيف!
03:00 | 2023-04-30
30/04/2023 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
18:32 | 2023-04-30
الهدنة الجديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ
16:42 | 2023-04-30
ترقب في السودان لتمديد الهدنة التي تنتهي منتصف ليلة الأحد بالتوقيت المحلي (الحرة)
16:17 | 2023-04-30
الخارجية المصرية: إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان حتى الآن 6960 مصريا
15:27 | 2023-04-30
الأمم المتحدة: نحث طرفي الصراع في السودان على حماية المدنيين والبنية التحتية
15:22 | 2023-04-30
الأمم المتحدة: قلقون من تأثيرات طويلة الأمد بسبب التصعيد في السودان
15:17 | 2023-04-30
أمين عام الأمم المتحدة يوفد مسؤولا كبيرا للسودان ويقول إن الوضع غير مسبوق
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
01/05/2023 01:33:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact