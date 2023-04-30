وائل أبو فاعور: لانتخاب رئيس جامع ووفاقي وللأسف "نحنا مفكرين انو الدول ما عندا شغلة ولا عملة إلا لبنان" وهناك أنانية وعدم شعور بالمسؤولية (الجديد)

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