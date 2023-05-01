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الجيش السوداني: إحباط تحركات لتعزيزات للمتمردين متقدمة من الغرب ووقف تقدم قوة من الحدود الشمالية الغربية

Lebanon 24
01-05-2023 | 05:33
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