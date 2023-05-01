Advertisement

أخبار عاجلة

طائرة حربية تقصف مواقع تابعة لقوات الدعم السريع في عدد من أحياء الخرطوم بحري (الجزيرة)

Lebanon 24
01-05-2023 | 06:16
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طائرات حربية تستهدف مواقع لقوات الدعم السريع في وسط الخرطوم ومنطقة شرق النيل (الجزيرة)
lebanon 24
01/05/2023 19:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم وأحياء بمنطقة شرق النيل شرقي العاصمة (الجزيرة)
lebanon 24
01/05/2023 19:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
إشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أحياء القوز وأبو حمامة جنوب وسط الخرطوم (الجزيرة)
lebanon 24
01/05/2023 19:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
قوات الجيش السوداني تقصف بالطيران عدداً من مواقع قوات الدعم السريع في الخرطوم (التلفزيون العربي)
lebanon 24
01/05/2023 19:30:48 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
12:28 | 2023-05-01
12:25 | 2023-05-01
12:15 | 2023-05-01
11:44 | 2023-05-01
11:43 | 2023-05-01
11:42 | 2023-05-01
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website