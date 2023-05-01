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المرصد السوري: انفجارات في محيط مدينة حلب نتيجة قصف إسرائيلي على مواقع عسكرية (الحدث)

Lebanon 24
01-05-2023 | 17:07
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