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أخبار عاجلة
وسائل إعلام سورية رسمية: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد ضربات إسرائيلية
Lebanon 24
01-05-2023
|
19:00
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