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وسائل إعلام سورية رسمية: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة بعد ضربات إسرائيلية

Lebanon 24
01-05-2023 | 19:00
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