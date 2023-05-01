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القناة 13 العبرية: صاروخان أطلقا قبل قليل من غزة وسقطا في منطقة مفتوحة دون تفعيل القبة الحديدية (شبكة قدس الاخبارية)

Lebanon 24
01-05-2023 | 23:50
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