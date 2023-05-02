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وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار لإذاعة النور: نحن بصدد تحويل مليون دولار لذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من بطاقة الوزارة

Lebanon 24
02-05-2023 | 01:48
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