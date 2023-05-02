Advertisement

أخبار عاجلة

لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: نطالب كافة الفصائل أن تكون على مستوى الحدث وعلى قدر المسؤولية إزاء الاغتيال (الجزيرة)

Lebanon 24
02-05-2023 | 02:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
لجنة الطوارئ للحركة الأسيرة: الحداد مستمر إلى أن يتم الرد على جريمة اغتيال الشهيد خضر عدنان (الجزيرة)
lebanon 24
02/05/2023 18:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الفصائل والقوى الفلسطينية في جنين تعلن الإضراب الشامل حدادا على استشهاد الأسير خضر عدنان (الجزيرة)
lebanon 24
02/05/2023 18:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية السودانية: نطالب المجتمع الدولي بإدانة السلوك الإجرامي ونؤكد الحرص على سلامة وأمن المقار الدبلوماسية (الجزيرة)
lebanon 24
02/05/2023 18:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلان حالة الطوارئ بولاية نهر النيل شمالي السودان (الجزيرة)
lebanon 24
02/05/2023 18:11:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
11:09 | 2023-05-02
11:07 | 2023-05-02
11:07 | 2023-05-02
11:00 | 2023-05-02
10:40 | 2023-05-02
10:38 | 2023-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website