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زوجة الأسير الشهيد خضر عدنان: فخورة جداً باستشهاد زوجي الذي اغتيل على يد الاحتلال ومتمسكون بوصيته (الميادين)

Lebanon 24
02-05-2023 | 03:10
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