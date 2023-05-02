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صافرات الإنذار تدوي في عدد من المستوطنات المحيطة في قطاع غزة بعد إطلاق صواريخ (العربية)

Lebanon 24
02-05-2023 | 08:35
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