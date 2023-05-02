19
o
بيروت
19
o
طرابلس
23
o
صور
20
o
جبيل
6
o
صيدا
19
o
جونية
15
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
19
o
بشري
18
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
أخبار عاجلة
الجامعة العربية: ندعو إلى وقف فوري لكل الأعمال القتالية في السودان دون قيد أو شرط
Lebanon 24
02-05-2023
|
10:30
A-
A+
photos
0
A+
A-
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجامعة العربية تدعو إلى وقف فوري لكافة الأعمال القتالية والالتزام بالهدنة في السودان (الشرق)
Lebanon 24
الجامعة العربية تدعو إلى وقف فوري لكافة الأعمال القتالية والالتزام بالهدنة في السودان (الشرق)
02/05/2023 23:52:05
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: ندين الأعمال العدائية في السودان وندعو إلى وقف فوري للعنف
Lebanon 24
رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: ندين الأعمال العدائية في السودان وندعو إلى وقف فوري للعنف
02/05/2023 23:52:05
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة العربية تطالب بـ"الوقف الفوري" لاشتباكات السودان
Lebanon 24
الجامعة العربية تطالب بـ"الوقف الفوري" لاشتباكات السودان
02/05/2023 23:52:05
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات في السودان (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
الجامعة العربية تطالب بالوقف الفوري لكافة الاشتباكات في السودان (سكاي نيوز عربية)
02/05/2023 23:52:05
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
Lebanon 24
خبيرُ زلازل لبناني يُعلن أمراً مهماً.. إستعدّوا لهذا الأمر!
13:09 | 2023-05-02
02/05/2023 01:09:56
Lebanon 24
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
Lebanon 24
تلاسنٌ بين وزير وصاحب مطعم: "الحساب جايي"!
01:30 | 2023-05-02
02/05/2023 01:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
Lebanon 24
3 خطوات مُهمّة قد يتخذها مصرف لبنان قريباً.. ما هي؟
01:45 | 2023-05-02
02/05/2023 01:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
Lebanon 24
أخبار سيّئة عن الدولار... هل تستمرّ قيمته بالإنخفاض؟
09:30 | 2023-05-02
02/05/2023 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بشأن "بوالص التأمين".. أمرٌ مهم يكشفه وزير الإقتصاد
Lebanon 24
بشأن "بوالص التأمين".. أمرٌ مهم يكشفه وزير الإقتصاد
02:45 | 2023-05-02
02/05/2023 02:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
16:47 | 2023-05-02
أضرار بمنازل شمالي قطاع غزة جراء الغارات الإسرائيلية (الجزيرة)
16:46 | 2023-05-02
كتائب القسام: دفاعاتنا الجوية تتصدى للطيران المغير على قطاع غزة بصواريخ أرض - جو
16:46 | 2023-05-02
موقع "واللا" الإسرائيلي: جيش الاحتلال يزعم قصف 5 مواقع في قطاع غزة حتى الآن
16:37 | 2023-05-02
إطلاق رشقة صواريخ جديدة من غزة باتجاه مستوطنات على حدود القطاع (العربية)
16:34 | 2023-05-02
صفارات الانذار تدوي في سديروت وباقي مستوطنات غلاف قطاع غزة (الميادين)
16:34 | 2023-05-02
من المتوقع تواصل الغارات الإسرائيلية على مواقع فصائل غزة هذه الليلة (الحدث)
فيديو
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
Lebanon 24
تجربة غريبة.. فيديو لببغاء يجري مكالمة فيديو بنجاح!
02:06 | 2023-04-28
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
Lebanon 24
"حب وهوس وابتزاز".. استعانت بـ 6 رجال لاستدراج عشيق أمها وأوقعته بكمين! (فيديو)
00:46 | 2023-04-26
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
Lebanon 24
بكلمة واحدة.. هكذا أجاب بايدن عن سؤال حول ترشحه لانتخابات 2024 (فيديو)
04:44 | 2023-04-25
02/05/2023 23:52:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact