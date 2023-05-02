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"الشرق" نقلاً عن مصدر بريطاني: لندن لم توجه الدعوة لحضور حفل تتويج الملك تشارلز لكل من روسيا وروسيا البيضاء وإيران وميانمار

Lebanon 24
02-05-2023 | 12:14
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